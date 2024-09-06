Придніпровський батько НБА: Першим президентом найпопулярнішої ліги був уродженець Кропивницького

Місто Кропивницький свого часу носило ім’я Єлисаветград, Зінов’євськ, Кіровоград. Імена російських цариць та радянських керівників йдуть в історію. Є сенс згадати ім’я славетного уродженця міста на Придніпровщині, який колись очолював новостворену найкрутішу у світі баскетбольну лігу – НБА. Його звали Моріс Подолофф.

Власне, від народження він звався Мойше Подольський: майбутній очільник НБА народився 17 серпня 1890 року в Єлісаветграді Херсонської губернії Російської імперії (нині – Кропивницький) в єврейській родині Абрама і Двойри Подольських.

Ще коли він був малим, родина переїхала до США, де осіла у Нью-Гейвені, штат Коннектикут. Там Моріс він закінчив середню школу Хіллхаус у 1909 році. Потім хлопець вступив до Єльського університету (Нью-Гейвен), де отримав ступінь бакалавра мистецтв (1913), а за два роки здобув ступінь юриста. Прокладаючи собі шлях у юридичній практиці, Подолофф також заробляв, продаючи квитки на екскурсійних човнах, навчаючи іммігрантів англійської мови та математики, та граючи на кларнеті в оркестрі.

У 1926 році Подолофф разом зі своїм батьком і двома братами відкрив у центрі Нью-Гейвена спортивний комплекс New Haven Arena. Арена вміщала понад 4000 людей, приймала хокейні матчі, концерти та циркові заходи до того, як її зруйнували в 1974 році.

Як досвідчений адвокат, інтегрований у хокейну активність, Моріс Подолофф був залучений до адміністративного керівництва Канадсько-Американської Хокейної Ліги (КАХЛ): у 1935 році він став скарбником Ліги, а за рік був обраний її президентом. У 1940 році КАХЛ злилась із Міжнародною Хокейною Лігою (ІХЛ), і Подолофф став президентом новоствореної Американської Хокейної Ліги (АХЛ), на цій посаді він перебував до 1952 року. АХЛ свого часу була конкурентом знаменитої НХЛ, а потім стала її фарм-дивізіоном.

Моріс Подолофф Getty Images

У 1946 році група власників провідних американських спортивних арен заснувала Баскетбольну Асоціацію Америки (БАА), до якої увійшли 11 команд. Президентом структури обрали Моріса Подолоффа, який дуже добре зарекомендував себе роботою у хокеї. У 1949 році БАА, за ініціативи Подолоффа, об’єдналася з Національною Баскетбольною Лігою (НБЛ), що існувала 11 років, утворивши Національну Баскетбольну Асоціацію (НБА). У першому сезоні НБА 1949/50 взяли участь 10 команд БАА і 7 команд НБЛ. Моріс Подолофф став керівником НБА – її першим комісіонером, так зветься ця посада. Він опинився першою людиною, яка керувала двома професійними спортивними лігами одночасно.

Попри свій небаскетбольний зріст (157 см), талановитий юрист та спортивний організатор проявив себе у баскетболі справжньою зіркою. Подолофф був помітною фігурою на спортивній сцені та відіграв незамінну роль у ранньому розвитку професійного баскетболу.

Його робота стала ключовим фактором у виживанні НБА в непрості роки становлення. Напевно, ніхто інший не зміг би керувати такою кількістю впертих і, як вважають, недалекоглядних власників, протягом років становлення ліги. Успіх НБА сьогодні частково пояснюється талантом пана Подолоффа як видатного посередника.

За 17 років свого президентства Подолофф розширив НБА до 17 команд, розбивши їх на три дивізіони.

Білл Рассел (ліворуч) та Моріс Подолофф (праворуч) Getty Images

У 1947 році він ввів університетський драфт, а у 1954 році запровадив революційне правило 24 секунд, розроблене Деном Бьязоне, власником команди "Сірак'юс Нешнлз", яке дозволило підвищити темп та видовищність гри. У 1954 році Подолофф підписав перший телевізійний контракт.

Він відсторонив довічно двох гравців "Індіанаполіс Олімпіанс" Ральфа Берда і Алекса Грозу за договірні матчі, коли вони виступали за Університет Кентуккі.

Моріс Подолофф покинув пост президента НБА в 1963 році. У його честь було названо одну з нагород НБА – Найціннішому гравцю регулярного чемпіонату НБА. З 2022 року найціннішому гравцю стали нагороджувати Трофеєм Майкла Джордана, а The Maurice Podoloff Trophy тепер вручають кращій команді регулярного чемпіонату.

У 1973 році Моріса Подолоффа прийняли до Баскетбольної зали слави в Спрінгфілді, штат Массачусетс.

Наш славетний земляк помер у Нью-Гейвені у віці 95 років. Чи не вартує його ім’я не лише трофею НБА, а ще, скажімо, вулиці у його рідному Кропивницькому?