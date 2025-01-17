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Завойовувала медаль на Олімпійських іграх: померла титулована болгарська баскетболістка

Руслан Травкін — 17 січня 2025, 02:31
Завойовувала медаль на Олімпійських іграх: померла титулована болгарська баскетболістка
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У 73-річному віці пішла з життя болгарська баскетболістка Маргарита Щеркелова.

Про це повідомила Федерація баскетболу країни.

Причини смерті не вказані.

У 70-х роках вона була ключовою фігурою жіночої збірної Болгарії, яка боролася за найвищі нагороди.

Разом із Щеркеловою болгарки стави віцечемпіонками Європи 1972 року, а через чотири роки взяли бронзову нагороду.

На Олімпіаді-1976, яку приймав канадський Монреаль, збірна Болгарії завоювала бронзову медаль.

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