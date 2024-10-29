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Помер колишній гравець Фінікса та Барселони

Руслан Травкін — 29 жовтня, 20:10
Помер колишній гравець Фінікса та Барселони
Джеррод Мустаф
x.com/FCBbasket

У 55-річному віці пішов у засвіти колишній баскетболіст клубів НБА та Барселони Джеррод Мустаф.

Про це повідомила пресслужба каталонського клубу.

Як зазначає іспанське видання GigantesBasket, причини смерті невідомі.

Мустаф був обраний на драфті НБА-1990 під №19. Грав за Нью-Йорк Нікс та Фінікс Санз.

У Європі грав за ПАОК, Страсбур, Париж та Проком. Найкраще він себе проявив у Барселоні, за яку грав із 1996 до 1998 рік. У сезоні 1996/97 допоміг команді виграти чемпіонство, набираючи у середньому 14,2 очка та робив 6,9 підбирання за гру.

Нагадаємо, декілька днів тому помер колишній гравець збірної Бразилії з футболу.

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