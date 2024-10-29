Помер колишній гравець Фінікса та Барселони
Джеррод Мустаф
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У 55-річному віці пішов у засвіти колишній баскетболіст клубів НБА та Барселони Джеррод Мустаф.
Про це повідомила пресслужба каталонського клубу.
Як зазначає іспанське видання GigantesBasket, причини смерті невідомі.
Мустаф був обраний на драфті НБА-1990 під №19. Грав за Нью-Йорк Нікс та Фінікс Санз.
У Європі грав за ПАОК, Страсбур, Париж та Проком. Найкраще він себе проявив у Барселоні, за яку грав із 1996 до 1998 рік. У сезоні 1996/97 допоміг команді виграти чемпіонство, набираючи у середньому 14,2 очка та робив 6,9 підбирання за гру.
Нагадаємо, декілька днів тому помер колишній гравець збірної Бразилії з футболу.