Помер віцечемпіон світу 1998 у складі збірної Бразилії
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У 56-річному віці помер ексгравець збірної Бразилії з футболу Зе Карлос.
Про це повідомила пресслужба Сан-Паулу.
Клуб не уточнює причину смерті. Згідно з повідомленням від Besoccer.com, у колишнього футболіста стався серцевий напад.
Зе Карлос всю кар'єру виступав за бразильські клуби. За "Селесао" захисник провів 1 матч. Він вийшов у півфіналі ЧС-1998 проти Нідерландів, замінивши у стартовому складі Кафу, який пропускав гру через перебір карток.
Нагадаємо, вчора від інфаркту помер вихованець ПСЖ та колишній хавбек збірної Марокко.