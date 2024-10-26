Помер віцечемпіон світу 1998 у складі збірної Бразилії

У 56-річному віці помер ексгравець збірної Бразилії з футболу Зе Карлос.

Про це повідомила пресслужба Сан-Паулу.

Клуб не уточнює причину смерті. Згідно з повідомленням від Besoccer.com, у колишнього футболіста стався серцевий напад.

O São Paulo Futebol Clube manifesta seu profundo pesar pelo falecimento de Zé Carlos, aos 56 anos, e decreta luto oficial. Ele foi lateral-direito do Tricolor no título paulista de 1998, ano em que também defendeu o Brasil na Copa do Mundo.



Nota de pesar: https://t.co/QA0zJCutPx pic.twitter.com/iMtx5jeGNU — São Paulo FC (@SaoPauloFC) October 25, 2024

Зе Карлос всю кар'єру виступав за бразильські клуби. За "Селесао" захисник провів 1 матч. Він вийшов у півфіналі ЧС-1998 проти Нідерландів, замінивши у стартовому складі Кафу, який пропускав гру через перебір карток.

Нагадаємо, вчора від інфаркту помер вихованець ПСЖ та колишній хавбек збірної Марокко.