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Помер найкращий асистент НБА сезону-1975/76

Руслан Травкін — 16 березня 2025, 10:51
Помер найкращий асистент НБА сезону-1975/76
Дональд "Слік" Воттс (пов'язка на голові)
x.com/donaldwatts24

Пішов з життя колишній гравець Національної баскетбольної асоціації Дональд "Слік" Воттс. Йому було 73 роки.

Про це повідомляє PennLive.

Причина смерті не повідомляється. У 2021 році Воттс переніс інсульт і з того часу мав проблеми зі здоров'ям.

Дональд не був обраний на драфті, але виступав у найсильнішій баскетбольній лізі світу з 1973 до 1979 року. За підсумками сезону-1975/76 став найкращим асистентом (8,1 передачі за гру) та лідером за перехопленнями (3,2 за гру).

Загалом провів 437 поєдинків. Його показники: 8,9 очка + 6,2 передачі + 3,1 підбирання + 2,2 перехоплення за 27 хвилин на паркеті.

Нагадаємо, нещодавно чемпіон світу в складі збірної США влаштував бійку на паркеті під час матчу НБА

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