Партизан готовий підписати лідера Реала

Сербський Партизан планує поборотися за боснійського форварда Реала Джанана Мусу.

Про це пише Telegraf.rs.

Партизан готовий платити баскетболісту вдвічі більше, ніж зараз він отримує. Реал хоче продовжити з ним контракт. За інформацією від низки ЗМІ, Джанан отримує в Мадриді 1,5 млн євро на рік.

Ще одним претендентом на зіркового виконавця є баскетбольний клуб Дубай.

Муса в Євролізі за Реал набирав 12,2 очка і робив 2,9 підбирання за 23 хвилини на паркеті. 26-річний Джанан грає за "бланкос" із 2022 року.

Нагадаємо, гравець збірної України Артем Ковальов підписав контракт з індонезійським клубом.