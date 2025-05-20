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Партизан готовий підписати лідера Реала

Руслан Травкін — 20 травня 2025, 07:09
Партизан готовий підписати лідера Реала
Джанан Муса
facebook.com/realmadridbaloncesto

Сербський Партизан планує поборотися за боснійського форварда Реала Джанана Мусу.

Про це пише Telegraf.rs.

Партизан готовий платити баскетболісту вдвічі більше, ніж зараз він отримує. Реал хоче продовжити з ним контракт. За інформацією від низки ЗМІ, Джанан отримує в Мадриді 1,5 млн євро на рік.

Ще одним претендентом на зіркового виконавця є баскетбольний клуб Дубай.

Муса в Євролізі за Реал набирав 12,2 очка і робив 2,9 підбирання за 23 хвилини на паркеті. 26-річний Джанан грає за "бланкос" із 2022 року.

Нагадаємо, гравець збірної України Артем Ковальов підписав контракт з індонезійським клубом. 

баскетбол Партизан Реал Мадрид

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