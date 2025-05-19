Ще один український баскетболіст перебрався в екзотичний чемпіонат

Кандидат до національної збірної України Артем Ковальов продовжить карʼєру в складі індонезійського клубу Танґеран Гоукс.

Про це повідомила Федерація баскетболу України.

В сезоні 2024/25 Ковальов грав за естонський клуб Кейла, у складі якого в 19 матчах Латвійсько-Естонської ліги набирав 24.6 очка, 11.0 підбирання, 1.5 передачі та 1.4 блок-шота.

27-річний форвард за свою карʼєру виступав в українських Хіміку та Київ-Баскеті, грав за іспанський Клавіхо, литовський П’єно Жвайгждес, а також естонські Віімсі та Калев.

Нова команда Ковальова наразі посідає 8 місце в турнірній таблиці першого дивізіону чемпіонату Індонезії, маючи в активі 11 перемог після 20 зіграних матчів.

Ковальов має досвід виступів за національну збірну України та входив до розширеного складу на лютневе ігрове вікно відбору на чемпіонат Європи-2025, але не зміг приєднатися до команди через травму.

Раніше стало відомо, що досвідчений український центровий В’ячеслав Кравцов продовжить карʼєру в складі команди Борнео Горнбіллз з чемпіонату Індонезії.