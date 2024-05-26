Панатінаїкос уперше за 13 років виграв Євролігу

Панатінаїкос здобув перемогу над мадридським Реалом у фіналі Євроліги-2024 з баскетболу. Поєдинок завершився з рахунком 95:80.

Грецька команда вперше з 2011 року завоювала трофей, який став сьомим в історії клубу. Зазначимо, що Реал є найтитулованішим баскетбольним клубом у Європі з 11 перемогами в Євролізі.

До поєдинку мадридці підходили в статусі чинного чемпіона. Після двох чвертей "вершкові" мали невелику перевагу, однак ривок греків у завершальній частині гри (31:19) приніс Панатінаїкосу омріяний кубок.

Найрезультативнішим гравцем фінального поєдинку став грецький захисник Панатінаїкоса Костас Слукас, який заробив 24 очки, 2 підбирання та три асиста.

Євроліга-2024 з баскетболу

Фінал, 26 травня

Реал Мадрид — Панатінаїкос 80:95 (36:25, 18:24, 7:15, 19:31)

Şampiyonluk sonrası duygusal anlar ☘️



Her şey bunun içindi... 🏆@paobcgr | #F4GLORY pic.twitter.com/1bUkEptS0v — Turkish Airlines EuroLeague Türkiye (@EuroLeagueTUR) May 26, 2024

Напередодні в грі за бронзу Олімпіакос виявився сильнішим за Фенербахче.

Напередодні слобожанський БК Прометей вирішив відмовитися від міжнародних турнірів в наступному сезоні.