Гравець клубу Євроліги отримав дискваліфікацію за напад на представника антидопінгової комісії
Кріст Кумадж
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Центровий берлінської Альби Кріст Кумадж отримав 3 матчі дискваліфікації через напад на представника антидопінгової комісії.
Про це пише SDNA.
Бігмен мав сварку з глядачем під час гри Крайльсхайм – Альба. Баскетболіст погрожував йому фізично і намагався пройти до нього на трибуни.
Як виявилося, людиною був не простий глядач, а представник антидопінгової комісії.
Відомо, шо Альба подасть апеляцію на таке рішення Федерації баскетболу Німеччини.