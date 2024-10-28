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Гравець клубу Євроліги отримав дискваліфікацію за напад на представника антидопінгової комісії

Руслан Травкін — 28 жовтня, 19:04
Гравець клубу Євроліги отримав дискваліфікацію за напад на представника антидопінгової комісії
Кріст Кумадж
https://www.facebook.com/albaberlin

Центровий берлінської Альби Кріст Кумадж отримав 3 матчі дискваліфікації через напад на представника антидопінгової комісії.

Про це пише SDNA.

Бігмен мав сварку з глядачем під час гри Крайльсхайм – Альба. Баскетболіст погрожував йому фізично і намагався пройти до нього на трибуни.

Як виявилося, людиною був не простий глядач, а представник антидопінгової комісії.

Відомо, шо Альба подасть апеляцію на таке рішення Федерації баскетболу Німеччини.

Альба баскетбол дискваліфікація

Альба

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