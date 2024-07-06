Збірна Австралії назвала склад на Олімпіаду-2024
Збірна Австралії з баскетболу оголосила склад на Олімпійські ігри-2024, які пройдуть у Парижі (Франція).
Про це повідомляє ESPN.
Вісім гравців у списку представляють клуби Національної баскетбольної асоціації (НБА).
Склад олімпійської команди Австралії
- Джош Гідді (Чикаго)
- Дайсон Деніелс (Новий Орлеан),
- Патрік Міллс (Маямі)
- Джош Грін (Даллас)
- Данте Екзам (Даллас)
- Джок Лендейл (Г'юстон)
- Дуоп Ріт (Портленд)
- Джо Інглс (Міннесота)
- Джек Маквей (Гейдельберг)
- Вілл Магней (Голд Кост)
- Меттью Деллаведова (Мельбурн)
- Нік Кей (Симане)
Зазначимо, що Олімпійські ігри триватимуть із 26 липня до 11 серпня 2024 року у Франції.
Нагадаємо, на Іграх в Токіо-2020 австралійці завоювали бронзові нагороди. У матчі за третє місце вони переграли Словенію (107:93).