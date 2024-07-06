Збірна Австралії назвала склад на Олімпіаду-2024

Збірна Австралії з баскетболу оголосила склад на Олімпійські ігри-2024, які пройдуть у Парижі (Франція).

Про це повідомляє ESPN.

Вісім гравців у списку представляють клуби Національної баскетбольної асоціації (НБА).

Склад олімпійської команди Австралії

Джош Гідді (Чикаго)

Дайсон Деніелс (Новий Орлеан),

Патрік Міллс (Маямі)

Джош Грін (Даллас)

Данте Екзам (Даллас)

Джок Лендейл (Г'юстон)

Дуоп Ріт (Портленд)

Джо Інглс (Міннесота)

Джек Маквей (Гейдельберг)

Вілл Магней (Голд Кост)

Меттью Деллаведова (Мельбурн)

Нік Кей (Симане)

Зазначимо, що Олімпійські ігри триватимуть із 26 липня до 11 серпня 2024 року у Франції.

Нагадаємо, на Іграх в Токіо-2020 австралійці завоювали бронзові нагороди. У матчі за третє місце вони переграли Словенію (107:93).