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Збірна Австралії назвала склад на Олімпіаду-2024

Олександр Булава — 6 липня, 14:07
Збірна Австралії назвала склад на Олімпіаду-2024

Збірна Австралії з баскетболу оголосила склад на Олімпійські ігри-2024, які пройдуть у Парижі (Франція).

Про це повідомляє ESPN.

Вісім гравців у списку представляють клуби Національної баскетбольної асоціації (НБА).

Склад олімпійської команди Австралії

  • Джош Гідді (Чикаго)
  • Дайсон Деніелс (Новий Орлеан),
  • Патрік Міллс (Маямі)
  • Джош Грін (Даллас)
  • Данте Екзам (Даллас)
  • Джок Лендейл (Г'юстон)
  • Дуоп Ріт (Портленд)
  • Джо Інглс (Міннесота)
  • Джек Маквей (Гейдельберг)
  • Вілл Магней (Голд Кост)
  • Меттью Деллаведова (Мельбурн)
  • Нік Кей (Симане)

Зазначимо, що Олімпійські ігри триватимуть із 26 липня до 11 серпня 2024 року у Франції.

Нагадаємо, на Іграх в Токіо-2020 австралійці завоювали бронзові нагороди. У матчі за третє місце вони переграли Словенію (107:93).

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