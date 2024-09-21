Гравець збірної України продовжить кар'єру у команді NCAA

Форвард збірної України Олександр Кобзистий стане гравцем університету Орегон, який виступає у першому дивізіоні NCAA.

Про це повідомляє Sport.ua.

21-річний баскетболіст останні 5 років грав за сербську Мегу. Другу половину сезону 2023/24 Олександр пропустив через травму плеча.

Як пише джерело, за Орегон Дакс Кобзистий відіграє рік з правом залишитися на ще один. Влітку він дебютував за національну збірну України.

Олександр – син легендарного українського баскетболіста Віктора Кобзистого. Його батько багато років був важливим гравцем збірної України. Віктор загинув унаслідок ракетного обстрілу Львова 29 грудня 2023 року.