Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Гравець збірної України продовжить кар'єру у команді NCAA

Руслан Травкін — 21 вересня, 12:34
Гравець збірної України продовжить кар'єру у команді NCAA
Олександр Кобзистий
ФБУ

Форвард збірної України Олександр Кобзистий стане гравцем університету Орегон, який виступає у першому дивізіоні NCAA.

Про це повідомляє Sport.ua.

21-річний баскетболіст останні 5 років грав за сербську Мегу. Другу половину сезону 2023/24 Олександр пропустив через травму плеча.

Як пише джерело, за Орегон Дакс Кобзистий відіграє рік з правом залишитися на ще один. Влітку він дебютував за національну збірну України.

Олександр – син легендарного українського баскетболіста Віктора Кобзистого. Його батько багато років був важливим гравцем збірної України. Віктор загинув унаслідок ракетного обстрілу Львова 29 грудня 2023 року.

NCAA баскетбол Олександр Кобзистий

Останні новини