Гравець збірної України продовжить кар'єру в США

Форвард збірної України Олександр Кобзистий посилив команду Орегон Дакс, яка виступає у першому дивізіоні NCAA.

Про це повідомив сайт Oregonlive та скаут Арман Йович у соцмережі "Х" (Twitter).

21-річний баскетболіст останні 5 років грав за сербську Мегу. Другу половину сезону 2023/24 Олександр пропустив через травму плеча.

"Ми сподіваємося, що ми зможемо прискорити його акліматизацію, тому що хлопці були разом вісім тижнів влітку, тому він сильно відстав. Він дійсно може збільшити нашу глибину складу.

Кобзистий був лише на одному тренування Я ще точно не знаю, що він може зробити для нас як гравець, але він точно хороший молодий хлопець, і я з нетерпінням чекаю співпраці з ним", – сказав наставник Орегона Дейна Альтман.