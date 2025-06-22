Оклахома-Сіті Тандер vs Індіана Пейсерс: прогноз редакції Чемпіона

У ніч на 23 червня визначиться переможець Національної баскетбольної асоціації сезону-2024/25. У фіналі зійшлися Оклахома-Сіті Тандер та Індіана Пейсерс.

На думку багатьох "громовержці" вважалися беззаперечним фаворитом, але Індіана зробила те, що під час цьогорічного плейоф робила не раз – дивувала власним характером, грою та результатами.

Редакція "Чемпіона" вирішила поділитися своїми очікуваннями від сьомої гри фіналу.

Андрій Твердохліб

У своєму прогнозі напередодні плейоф я зовсім не вірив в Індіану, передрікаючи підопічним Карлайла виліт від Мілуокі. Однак команда крок за кроком – від гри до гри, від серії до серії не переставала дивувати.

З приводу Оклахоми у мене досить дивні відчуття – з одного боку, переможець регулярки, головний фаворит, з іншого – команда через брак досвіду і молодість складу постійно стикається з проблемами, іноді "пливе".

Попри те, що сьома гра відбудеться в Оклахома-Сіті, вважаю Індіану фаворитом. Мені здається, психологічна перевага повністю на їхньому боці. В Індіану не вірили, на них фактично немає тиску, чого не скажеш про суперника, який, нагадаю, був фаворитом сезону 2024/25. Не виключаю, що одним із ключових чинників у вирішальній грі стане тренерське протистояння. Рік Карлайл понад 20 років у лізі, вигравав титул із Далласом у 2011-му. Його 40-річний колега Марк Дейно таким досвідом похвалитися не може.

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Олексій Погорелов

Як і більшість "експертів", у своєму прогнозі я не те, щоб сильно вірив у Індіану. І якщо прохід Мілуокі в першому раунді ще зіграв, то виліт від Клівленда (якого я бачив у фіналі НБА) пройшов повз. І результат фіналу Східної конференції туди ж.

Більше того, в анонсі фінальної серії я дав Пейсерс тільки одну перемогу, а ми тут дійшли вже до сьомого матчу. Команда Ріка Карлайла своїми результатами не просто здивувала, вона принизила всіх нас, хто в неї не вірив. А таких було практично 99% людей.

У той же час у нас є Оклахома – ідеальна команда під регулярку, яка нарешті пройшла випробовування постсезоном. Але зараз її точно не можна назвати беззаперечним фаворитом, яким вона безумовно була перед стартом фіналу. Тандер проявили характер у важливих четвертій та п’ятій іграх, але він кудись зник у матчі №6, коли вони могли закрити серію та стати чемпіонами.

Здається, що Карлайл зумів переграти Марка Дейно і в ігровому плані, і в психологічному. Буде цікаво подивитися, як вони підготуються до головного матчу сезону, адже саме їхнє протистояння буде вирішальним.

Насправді, спрогнозувати результат сьомої гри надзвичайно важко, бо там може бути як розгром в один кошик від Оклахоми, так і класичний камбек Індіани, до якого нас вже встигли привчити. І все ж таки хочеться поставити на перемогу Пейсерс, проте щоб це не був виніс суперника +20, а щоб команди порадували нас боротьбою, клатчем і, можливо, навіть овертаймом.

Руслан Травкін

Індіана в цьогорічному плейоф – це той непомітний герой із книги чи фільму, який з кожною новою появою закохує в себе дедалі більше. Той, про кого спершу всі забувають, а потім – аплодують стоячи.

На кожній стадії шляху в них не вірили. Більшість журналістів стабільно ставила на їхніх суперників.

Мілвокі за рахунок Янніса їх зіб'є – вони збили. Клівленд міцніший? Упав. Нью-Йорк ну точно не відпустить? Відпустив.

І ось вони - у фіналі. Скромні, без зіркових прізвищ (ну, звичайно, зараз виконавці підняли собі повагу, але перед чемпіонатом?), але з характером і серцем.

"Тандер 4:2. Тандер 4:1. Та Оклахома взагалі зробить свіп!" Так звучала більшість прогнозів – як у США, так і в усьому баскетбольному світі.

Моя історія вболівання почалася в 2005 році з вболівання за Даллас. Рік Карлайл для мене не просто щось ефемерне, чуже, далеке. Він – свій. Він той, з ким Маверікс здобули свій єдиний Кубок Ларрі О'Браєна. Тому зі своїм улюбленцем у фінальній серії я визначився відразу.

Статистика кричить: 15-4 на користь господарів у сьомих матчах фіналу конференцій. Логіка каже: виграє Оклахома. Але серце – хоче перемоги Пейсерс.

Чому так станеться?

Бо Сіакам знову буде отримає натхнення від вищих сил.

Бо Тернер роздасть пару блокшотів.

Бо Ті Джей Макконнелл знову перетвориться на болід Формули-1.

Бо Немхард, Несміт, Топпін і Матурін – це не тузи, королі, а валети, але хтось із них обов'язково стане ще й козирним.

Бо Халібертон знову заб'є баззер.

Бо я так хочу.

Так, це нелогічно. Так, це казково. Але ж це баскетбол.

Коли гра

Вирішальний матч фінальної серії плейоф НБА відбудеться в ніч на 23 червня.

Гра пройде на арені "Пейком-центр" в Оклахомі.

Де дивитися

В Україні поєдинок можна переглянути в прямому етері на OTT-платформі Setanta Sports. Старт – 3:00.

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Індіана приєдналася до НБА у 1976 році. За 49 років команда не ставала чемпіоном. Найкращим показником франшизи є фінал у сезоні-1999/00.

Тандер стали клубом НБА у 2008 році. Вже 2012 року їм вдалося дійти до фіналу, де була поразка від Маямі (1-4).

Ця команда утворилася внаслідок переїзду Сіетл Суперсонікс. Цей клуб ставав чемпіоном у 1979 році.