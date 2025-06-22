Лєв Кошеватський: У сьомій грі вболівати буду за Індіану
У ніч з 22 на 23 червня відбудеться сьома гра фіналу Національної баскетбольної асоціації між Оклахомою-Сіті Тандер та Індіаною Пейсерс.
Найкращий гравець захисного плану Суперліги сезону-2024/25 Лєв Кошеватський у коментарі для "Чемпіона" поділився своїми очікуваннями від вирішальної гри сезону НБА.
– Чи очікував ти, що фінальна серія затягнеться на 7 поєдинків?
– Звісно не очікував, усі прогнозували максимум 5 матчів, але "андердоги" Пейсерс довели інше.
– Хто для тебе є фаворитом вирішальної зустрічі?
– Фаворит, звісно, Оклахома-Сіті Тандер, але я вболіватиму за Індіану Пейсерс.
– За ким із гравців із команд-фіналістів тобі особливо приємно спостерігати?
– Спостерігаю за першими номерами, а особливо за Халібертоном.
– Ну і підсумовуючи весь плейоф, за яку команду особисто ти вболівав, у яку вірив найбільше?
– Якщо чесно, то мені дуже імпонує Денвер, але Оклахома їх вибила в семиматчевій серії. Саме тому і проти них вболіваю у фіналі.
Лєв Кошеватський минулого сезону зіграв у 33 матчах Суперліги, в яких у середньому за 30 хвилин на паркеті набирав 10.7 очка, 5.9 передачі, 3.7 підбирання.
Зазначимо, що це буде лише 20 випадок в історії НБА, коли чемпіон визначився в сьомій грі. У попередніх 19 випадках 15 разів чемпіоном ставала команда, яка мала перевагу домашнього майданчика.