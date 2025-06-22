Лєв Кошеватський: У сьомій грі вболівати буду за Індіану

У ніч з 22 на 23 червня відбудеться сьома гра фіналу Національної баскетбольної асоціації між Оклахомою-Сіті Тандер та Індіаною Пейсерс.

Найкращий гравець захисного плану Суперліги сезону-2024/25 Лєв Кошеватський у коментарі для "Чемпіона" поділився своїми очікуваннями від вирішальної гри сезону НБА.

– Чи очікував ти, що фінальна серія затягнеться на 7 поєдинків?

– Звісно не очікував, усі прогнозували максимум 5 матчів, але "андердоги" Пейсерс довели інше.

– Хто для тебе є фаворитом вирішальної зустрічі?

– Фаворит, звісно, Оклахома-Сіті Тандер, але я вболіватиму за Індіану Пейсерс.

– За ким із гравців із команд-фіналістів тобі особливо приємно спостерігати?

– Спостерігаю за першими номерами, а особливо за Халібертоном.

– Ну і підсумовуючи весь плейоф, за яку команду особисто ти вболівав, у яку вірив найбільше?

– Якщо чесно, то мені дуже імпонує Денвер, але Оклахома їх вибила в семиматчевій серії. Саме тому і проти них вболіваю у фіналі.

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Лєв Кошеватський минулого сезону зіграв у 33 матчах Суперліги, в яких у середньому за 30 хвилин на паркеті набирав 10.7 очка, 5.9 передачі, 3.7 підбирання.

Зазначимо, що це буде лише 20 випадок в історії НБА, коли чемпіон визначився в сьомій грі. У попередніх 19 випадках 15 разів чемпіоном ставала команда, яка мала перевагу домашнього майданчика.