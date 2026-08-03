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Новачок Суперліги продовжив контракт з ключовим форвардом

Олексій Мурзак — 3 серпня 2026, 21:48
Новачок Суперліги продовжив контракт з ключовим форвардом
Владислав Мельник
БК Хмельницький

Новачок Суперліги БК Хмельницький оголосив про продовження контракту з форвардом Владиславом Мельником.

Про це повідомила пресслужба клубу.

У сезоні Вищої ліги-2025/26 Мельник набирав 9.8 очка, 3.3 підбирання, 2.1 передачі, маючи показник ефективності 11.4.

Нагадаємо, БК Хмельницький також продовжив контракт з захисником Родіоном Кузьміним.

У квітні цього року клуб став чемпіоном Вищої ліги, здобувши перемогу у фінальній серії над ДіДіБао з Кам'янця-Подільського.

Нагадаємо, що чинний переможець української Суперліги Дніпро відмовився від виступів у Кубку Європи ФІБА в наступному сезоні.

БК Хмельницький

БК Хмельницький

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