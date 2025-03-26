Напіввідкритий чемпіонат з найкращими клубами: детальні плани НБА на створення власної ліги в Європі

Власники всіх 30 клубів НБА збираються проголосувати цього тижня в Нью-Йорку за план створення професійної баскетбольної ліги в Європі.

Про це повідомляє Sportico.

За інформацією джерела, пропозиція, що обговорюється, передбачає створення ліги з 8-10 франшизами. Вона працюватиме за "напіввідкритою" моделлю, допускаючи до чотирьох найкращих команд Євроліги (в матеріалі вказані Реал та Олімпіакос) змагатися в афілійованій з НБА лізі в наступному сезоні.

Згідно з планом, франшизи у великих містах, таких як Лондон чи Париж, можуть бути засновані щонайменше за 500 мільйонів доларів.

НБА володітиме 50% ліги, а іншими 50% володітимуть власники франшиз. Тобто, потенційні учасники зможуть купляти собі місце в лізі. За подібною системою ЖНБА функціонувала до 2022 року.

НБА вважає, що баскетбольна система в Європі та на Близькому Сході може приносити до 3 мільярдів доларів щорічного доходу.

Нагадаємо, що в лютому Євроліга представила два варіанти майбутнього розширення до 20 команд.