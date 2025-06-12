Дюрант та Фінікс працюють над пошуком нової команди для гравця
Річ Клейман, бізнес-партнер Кевіна Дюранта, та Фінікс Санз разом працюються над пошуком найкращого варіанту трейду баскетболіста.
Про це повідомляє ESPN.
Згідно з джерелом, вони зустрічалися кілька разів протягом останнього тижня, розглядаючи всі ймовірні сценарії. Обидві сторони продовжать спільно працювати над потенційними напрямками.
Серед команд, які висловили зацікавленість у Дюранті, були Х'юстон, Сан-Антоніо, Маямі, Міннесота та Нью-Йорк. Вони зробили запити щодо 36-річного форварда за останні 7-10 днів.
Очікується, що обмін Кей Ді відбудеться до драфту НБА, який проходитиме 26 та 27 червня.
Раніше з'явилася інформація, що Фінікс уже узгодив обмін Кевіна Дюранта з одним з клубів НБА.
Нагадаємо, що паралельно із цим продовжуються невдалі пошуки Нью-Йорком нового головного тренера.