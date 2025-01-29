Чемпіон та MVP: Голден Стейт виведе з обігу номер Андре Ігудали

Голден Стейт Ворріорз оголосили про проведення церемонії виведення з обігу ігрового номера Андре Ігудали.

Про це "воїни" повідомили в соцмережах.

Голден Стейт підніме банер з "дев'яткою" Ігудали під дах Чейз Центру в ніч на 24 лютого, коли Ворріорз прийматимуть Даллас.

Andre Iguodala, Warriors legend.



On February 23rd, @andre's jersey will be raised to the Chase Center rafters. pic.twitter.com/A669cCq7l1 — Golden State Warriors (@warriors) January 28, 2025

A lasting legacy.



Iguodala, number 9. Forever in the rafters. pic.twitter.com/QRQbRxkifS — Golden State Warriors (@warriors) January 28, 2025

Номер Ігудали буде сьомим, який франшиза вивела з обігу. Раніше це сталося з номерами Вілта Чемберлена (№13), Тома Мешері (№14), Ела Еттлса (№16), Кріса Малліна (№17), Ріка Беррі (№24) та Нейта Термонда (№42). До того ж, НБА вивела з обігу всіх команд шостий номер Білла Расселла.

Андре Ігудала виступав у складі "воїнів" протягом восьми сезонів (2013-2019, 2021-23). За цей час він чотири рази ставав чемпіоном НБА, при цьому ставши MVP фінальної серії 2015 року.

За франшизу із Сан-Франциско 40-річний баскетболіст провів 452 матчі регулярного сезону, де в середньому набирав 6,9 очка, робив 3,8 підбирання та 3,4 передачі.

Він також зіграв у 111 матчах плейоф, набираючи в середньому 8,8 очка та роблячи 4,2 підбирання.

Нагадаємо, що недавно відбулася церемонія виведення з обігу номера Вінса Картера – цього разу це зробили Бруклін Нетс.