Чемпіон та MVP: Голден Стейт виведе з обігу номер Андре Ігудали
Голден Стейт Ворріорз оголосили про проведення церемонії виведення з обігу ігрового номера Андре Ігудали.
Про це "воїни" повідомили в соцмережах.
Голден Стейт підніме банер з "дев'яткою" Ігудали під дах Чейз Центру в ніч на 24 лютого, коли Ворріорз прийматимуть Даллас.
Номер Ігудали буде сьомим, який франшиза вивела з обігу. Раніше це сталося з номерами Вілта Чемберлена (№13), Тома Мешері (№14), Ела Еттлса (№16), Кріса Малліна (№17), Ріка Беррі (№24) та Нейта Термонда (№42). До того ж, НБА вивела з обігу всіх команд шостий номер Білла Расселла.
Андре Ігудала виступав у складі "воїнів" протягом восьми сезонів (2013-2019, 2021-23). За цей час він чотири рази ставав чемпіоном НБА, при цьому ставши MVP фінальної серії 2015 року.
За франшизу із Сан-Франциско 40-річний баскетболіст провів 452 матчі регулярного сезону, де в середньому набирав 6,9 очка, робив 3,8 підбирання та 3,4 передачі.
Він також зіграв у 111 матчах плейоф, набираючи в середньому 8,8 очка та роблячи 4,2 підбирання.
Нагадаємо, що недавно відбулася церемонія виведення з обігу номера Вінса Картера – цього разу це зробили Бруклін Нетс.