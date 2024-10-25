Лень набрав очки, перемоги Далласа та Оклахоми: результати матчів НБА

У ніч з 24 на 25 жовтня відбулося 4 матчі сезону-2024/25 Національної баскетбольної асоціації.

Сакраменто Олексія Леня вдома програв Міннесоті з рахунком 115:117. Українець за 6 хвилин набрав 3 очки, зробив 2 підбирання та 1 блок-шот. У пасиві центрового 1 втрата та 1 фол.

Фіналіст минулого сезону Даллас вдома не мав проблем зі Сперс. Сан-Антоніо провели хорошу першу половину, але потім Маверікс покращили відсоток влучать, що і допомогло за 3 та 4 чверть набрати загалом аж 73 очка.

Бостон не мав проблем із головним аутсайдером Сходу минулого чемпіонату Вашингтоном.

У Денвері відбувся центральний поєдинок дня. Чемпіони НБА-2023 приймали Оклахому, яку експерти вважають фаворитом цього сезону. Тандер здобули комфортну перемогу, добре відігравши у захисті.

Національна баскетбольна асоціація-2024/25

Регулярний чемпіонат, 25 жовтня

Вашингтон – Бостон 102:122 (32:33, 22:31, 19:34, 29:24)

Даллас – Сан-Антоніо 120:109 (20:22, 27:27, 40:31, 33:29)

Денвер – Оклахома-Сіті 87:102 (24:31, 27:27, 17:27, 19:17)

Сакраменто – Міннесота 115:117 (32:29, 27:26, 29:34, 27:28)