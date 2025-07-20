Непоганий виступ Скапінцева не допоміг Портленду переграти Фінікс

Центровий Портленда Дмитро Скапінцев не зміг допомогти команді уникнути поразки від Фінікса в матчі Літньої ліги НБА.

Зустріч завершилась із рахунком 111:87 на користь Санз.

Гравець збірної України провів на паркеті 16 хвилин, за які встиг набрати 12 очок (2 зі штрафного), зібрати шість підбирань та виконати чотири передачі.

Після п'яти матчів Портленд посідає 11 місце у турнірній таблиці, вигравши три матчі та двічі поступившись суперникам.

У вересні минулого року Дмитро Скапінцев підписав контракт із Бостон Селтікс, проте вже 16 жовтня він був відрахований. 26 жовтня українця підписав Мен Селтікс, фарм-клуб "кельтів" у G-Лізі. 17 січня цього року Скапінцева обміняли в Ріп Сіті Ремікс, фарм-клуб Портленда.

У попередньому матчі Трейл Блейзерс переграли Х'юстон, а сам українець провів не найяскравіший поєдинок.