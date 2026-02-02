Атланта відправила Крейчі в Портленд в обмін на травмованого центрового

Атланта Хоукс здійснила обмін з Портленд Трейл Блейзерс, відправивши чеського захисника Віта Крейчі в Орегон в обмін на центрового Дуопа Ріта та два майбутні драфт-піки другого раунду.

Про це повідомляє ESPN.

Атланта отримала назад свій власний пік другого раунду 2027 року, а також пік другого раунду 2030 року (через Нью-Йорк Нікс).

У поточному сезоні Крейчі набирав у середньому 9.0 очок, реалізуючи 2.2 триочкових за гру з високою точністю 42.3% (входить до топ-20 НБА), а його ефективність у ситуаціях (піймав-кинув) становить 44.6%, що є 16-м показником у лізі серед 179 кваліфікованих гравців.

Гравець провів в Атланті чотири з п'яти своїх сезонів у НБА, має два роки за контрактом і в міжсезоння отримає право на продовження угоди.

Дуоп Ріт, який став частиною угоди, у четвер переніс операцію на стопі, що завершила його сезон. У поточній кампанії встиг продемонструвати таку статистику: 2.9 очка, 1.2 підбирання та 0.3 передачі за гру при реалізації кидків 44.6%.

