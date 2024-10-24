Клівленд здолав Торонто, Атланта перемогла Бруклін: результати матчів НБА

У ніч з 23 на 24 жовтня продовжилися стартові матчі сезону-2024/25 Національної баскетбольної асоціації.

Зокрема, Клівленд з розгромним рахунком переміг Торонто, а Мемфіс мінімально переграв Юту, за яку виступає Святослав Михайлюк. Українець на паркет не виходив.

НБА – регулярний чемпіонат

23 жовтня

Детройт – Індіана 109:115 (31:25, 27:24, 32:33, 19:33)

Атланта – Бруклін 120:116 (30:24, 21:31, 32:28, 37:33)

Маямі – Орландо 97:116 (32:32, 22:26, 18:39, 25:19)

Торонто – Клівленд 106:136 (32:33, 17:36, 30:36, 27:31)

Філадельфія – Мілуокі 109:124 (23:22, 24:36, 34:42, 28:24)

Нью-Орлеан – Чикаго 123:111 (29:25, 30:33, 36:25, 28:28)

Г'юстон – Шарлот 105:110 (26:21, 34:28, 23:30, 22:31)

Юта – Мемфіс 124:126 (23:29, 27:32, 36:32, 38:33)

Портленд – Голден Стейт 104:139 (21:21, 29:41, 22:37, 32:40)

Кліпперс – Фінікс (22:23, 17:24, 35:25, 29:31, 10:13) після овертайму

Нагадаємо, напередодні сезон розпочався матчами Бостон – Нью-Йорк та Лейкерс – Міннесота. Зазначимо, що "кельти" зуміли повторити рекорд НБА за влучними дальніми в одному матчі.