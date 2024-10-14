НБА планує розширення з сезону 2027/28: які міста серед фаворитів на отримання команди

Національна баскетбольна ліга планує розширення з сезону 2027/28.

Про це інформує ESPN.

За інформацією видання, ліга розглядає сезон-27/28 як цільову дату, коли нові клуби розпочнуть виступ у чемпіонаті.

НБА поки що не поспішає зі збільшенням кількості учасників. У зв'язку з цим сезон-26/27 вважається дедалі нереалістичнішим сценарієм у ситуації з дебютом нових команд.

Ліга на цьому етапі хоче дочекатися продажу Бостона, щоб зрозуміти реальну вартість клубів та розрахувати суму, яку має заробити за рахунок розширення.

Серед фаворитів на отримання команди НБА називають міста Лас-Вегас, Сіетл та навіть Мехіко.

Чутки про це ходять давно. На початку вересня адвокат та комісар НБА Адам Сілвер заявляв, що робота у цьому плані йде.