Юта з Михайлюком програла Голден Стейт, Портленд неочікувано здолав Мілуокі в матчі НБА

У ніч з 28 на 29 січня відбулось декілька матчів Національної баскетбольної асоціації.

Так, Юта Джаз із Михайлюком поступилась Голден Стейт. Український форвард понад 20 хвилин, набравши п'ять очок та здійснивши чотири підбирання.

В іншому поєдинку Портленд після програної першої чверті неочікувано впевнено здолав Мілуокі.

НБА-2024\25 – регулярний чемпіонат

29 січня

Атланта – Х'юстон 96:100 (27:22, 23:27, 23:33, 23:18)

Філадельфія – Лейкерс 118:104 (25:25, 48:32, 26:19, 19:28)

Голден Стейт – Юта 114:103 (27:27, 35:24, 30:32, 22:20)

Портлед – Мілуокі 125:112 (31:36, 33:25, 33:28, 28:23)

Нагадаємо, раніше збірна України дізналась суперників на Євробаскеті-2025.