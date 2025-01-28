Збірна України дізналась суперників на Євробаскеті-2025

У німецькому Фрайзінгу відбулось жеребкування фінальних турнірів молодіжних чемпіонатів Європи 2025 року.

Про це повідомляє ФБУ.

Збірна України U-20 повернулася у Дивізіон А, після того, як торік стала другою на чемпіонаті Європи у Дивізіоні B. "Синьо-жовті" за підсумками жеребкування потрапили у групу С, де їхніми суперниками будуть команди Бельгії, Німеччини та Італії.

Турнір відбудеться у грецькому Іракліоні 12-20 липня.

На першому етапі візьмуть участь 16 команд, які зіграють груповий етап в одне коло. У плейоф вийдуть всі збірні, надалі переможці матчів 1/8 фіналу продовжать боротьбу на турнірі, а команди, що програли, боротимуться за право залишитись в Дивізіоні А. До Дивізіону В опустяться три найгірші команди елітного дивізіону.