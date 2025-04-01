Лейкерс без Леня переграли Х'юстон, Юта з Михайлюком поступилась Шарлотт в НБА

У ніч з 31 березня на 1 квітня відбулась низка матчів в межах Національної баскетбольної асоціації.

Лос-Анджелес Лейкерс без Олексія Леня у складі переграли Х'юстон. Український форвард провів весь матч на лаві для запасних.

Юта Джаз поступилась Шарлотт – Святослав Михайлюк провів на паркеті понад 16 хвилин і за цей час записав на свій рахунок 2 очки та 2 підбирання.

НБА-2024/25 – регулярний чемпіонат

1 квітня

Вашингтон – Маямі 94:120 (23:36, 24:22, 28:34, 19:28)

Індіана – Сакраменто 111:109 (27:28, 27:32, 27:26, 30:23)

Орландо – Кліпперс 87:96 (28:22, 19:23, 29:24, 21:27)

Шарлотт – Юта 110:106 (28:21, 26:26, 26:31, 30:28)

Мемфіс – Бостон 103:117 (32625, 29:41, 24:26, 18:25)

Оклахома – Чикаго 145:117 (29:18, 45:22, 40:34, 31:43)

Даллас – Бруклін 109:113 (29:25, 34:33, 24:26, 22:29)

Лейкерс – Х'юстон 104:98 (16:19, 32:29, 34:29, 22:21)

Зазначимо, що сьогодні відбудуться матчі 1/4 фіналу плейоф Суперліги України. З анонсом поєдинків можна ознайомитись на сайті "Чемпіон".