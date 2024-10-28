Портленд здолав Нью-Орлеан, Кліпперс переграли Голден Стейт: результати матчів НБА

У ніч з 27 на 28 жовтня у Національній баскетбольній лізі відбулося чотири матчі.

Портленд здолав Нью-Орлеан, Кліпперс переграли Голден Стейт, Бруклін виявився сильнішим за Мілуокі, а Оклахома-Сіті розгромила Атланту.

НБА-2024/25 – регулярний чемпіонат

26-27 жовтня

Бруклін – Мілуокі 115:102 (27:25, 21:20, 35:33, 32:24)

Портленд – Нью-Орлеан 125:103 (26:25, 33:22, 34:30, 32:26)

Оклахома-Сіті – Атланта 128:104 (23:27, 34:31, 32:28, 39:18)

Голден Стейт – Кліпперс 104:112 (34:34, 20:25, 25:27, 25:26)

Нагадаємо, напередодні Філадельфія почала сезон із двох поразок поспіль. Севенті Сіксерз поступилися Торонто. 38 очок та 10 передач Трея Янга допомогли Атланті у результативному матчі переграти Шарлотт. Нікс після провального матчу з Бостоном вдома не помітили опору з боку Індіани.