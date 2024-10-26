Юта без Михайлюка розгромно програла Ворріорз, Лейкерс зробили камбек у грі з Фініксом: результати матчів НБА

У ніч з 25 на 26 жовтня у Національній баскетбольній лізі відбулося 9 матчів.

Філадельфія почала сезон із двох поразок поспіль. Севенті Сіксерз поступилися Торонто. 38 очок та 10 передач Трея Янга допомогли Атланті у результативному матчі переграти Шарлотт. Нікс після провального матчу з Бостоном вдома не помітили опору з боку Індіани.

На Заході також були цікаві матчі. Голден Стейт на виїзді здолав Юту з різницею в "+41". Лейкерс на початку другої чверті відпустили Фінікс на 22 очки, але після цього Санз перестали грати. Команда Леброна поступово скорочувала відстань, а потім і вийшла вперед та здобула перемогу.

НБА-2024/25 – регулярний чемпіонат

25-26 жовтня

Торонто – Філадельфія – 115:107 (30:31, 32:25, 21:21, 32:30)

Орландо – Бруклін – 116:101 (22:23, 27:23, 32:25, 35:30)

Атланта – Шарлотт – 125:120 (28:16, 34:42, 26:27, 37:35)

Клівленд – Детройт – 113:101 (28:29, 37:26, 26:24, 22:22)

Нью-Йорк – Індіана – 123:98 (25:24, 36:21, 34:19, 28:34)

Х'юстон – Мемфіс – 128:108 (38:38, 21:27, 39:18, 30:25)

Мілуокі – Чикаго – 122:133 (32:30, 32:33, 31:39, 27:31)

Юта – Голден Стейт – 86:127 (24:32, 18:24, 28:38, 16:33)

Портленд – Новий Орлеан – 103:105 (27:15, 20:22, 37:38, 19:30)

Лейкерс – Фінікс – 123:116 (23:38, 29:23, 35:24, 36:31)

Нагадаємо, що Олексій Лень став рекордсменом серед українців за проведеними сезонами в НБА.