Йокич та зірка Клівленда стали найкращими гравцями третього тижня НБА

Нікола Йокич та Даріус Гарленд – найкращі гравці 2 тижня Національної баскетбольної асоціації сезону 2024/25.

Про це повідомила пресслужба ліги.

На Заході нагороду здобув Нікола Йокич. Сербський лідер Денвера набирав 29,5 очка, робив 15,8 підбирань та 14,5 асисти. Його клуб закінчив тиждень із показником 4-0.

У Східній конференції найкращим став Даріус Гарленд із "Клівленда". Його клуб виграв також всі 4 гри. Показники захисника: 25,0 очка та 7,3 передачі.

Denver Nuggets center Nikola Jokić and Cleveland Cavaliers guard Darius Garland have been named the NBA Western and Eastern Conference Players of the Week, respectively, for Week 3 of the 2024-25 season (Nov. 4-10). pic.twitter.com/SEPBLSu3vu — NBA Communications (@NBAPR) November 11, 2024

Нагадаємо, що між зірками Бостона та Мілвокі стався конфлікт через жарт від Янніса Адетокумбо.