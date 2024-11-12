Йокич та зірка Клівленда стали найкращими гравцями третього тижня НБА
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Нікола Йокич та Даріус Гарленд – найкращі гравці 2 тижня Національної баскетбольної асоціації сезону 2024/25.
Про це повідомила пресслужба ліги.
На Заході нагороду здобув Нікола Йокич. Сербський лідер Денвера набирав 29,5 очка, робив 15,8 підбирань та 14,5 асисти. Його клуб закінчив тиждень із показником 4-0.
У Східній конференції найкращим став Даріус Гарленд із "Клівленда". Його клуб виграв також всі 4 гри. Показники захисника: 25,0 очка та 7,3 передачі.
Нагадаємо, що між зірками Бостона та Мілвокі стався конфлікт через жарт від Янніса Адетокумбо.