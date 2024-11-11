Він дитина: Браун образився на Янніса через епізод у матчі Мілуокі - Бостон

Матч регулярного сезону НБА між Мілуокі та Бостоном завершився перемогою "кельтів" з рахунком 113:107.

Під час гри стався епізод, який дуже не сподобався форварду Селтікс Джейлену Брауну.

Зірка Бакс Янніс Адетокумбо вдарив суперника ліктем в обличчя, за що отримав фол в атаці. Після цього "Грік Фрік" простягнув Брауну руку, щоб вибачитися. Коли Джейлен потягнувся, щоб дати "п'ять", Адетокумбо прибрав руку, провівши собі по голові.

"Янніс - це дитина. Я лише фокусуюся на тому, щоб допомогти своїй команді перемогти. І це саме те, що ми сьогодні зробили", - сказав після матчу Браун.

Giannis gets Jaylen Brown with the elbow, and then fakes out a handshake...



Aggravate JB at your own risk 👀 pic.twitter.com/2lc9qVg1fi — Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) November 10, 2024

Адетокумбо в свою чергу заявив, що це був лише жарт з його боку.

"Очевидно, це жарт. Ми граємо в баскетбол, але в той же час ви повинні отримувати задоволення від гри. Я думаю, що він (Браун) неймовірний гравець. Він робить все можливе, щоб допомогти своїй команді виграти. Надзвичайно конкурентоспроможний гравець. Ми багато разів грали один проти одного. Я думаю, що ми завжди жартуємо під час гри. Це те, що я роблю зі своїми дітьми. Я граюся з ними. "О, дай мені "п'ять". Оп, ти занадто повільний". Я щойно це зробив. Мені сподобалося. Було весело", - наводить слова Янніса The Athletic.

Мілуокі зазнав вже восьмої поразки в цьому сезоні, яка втримує команду Дока Ріверса на переостанньому місці Східної конференції за балансом перемог 2-8. У той же час Бостон йде другим, вигравши дев'ять матчів з одинадцяти.