Він дитина: Браун образився на Янніса через епізод у матчі Мілуокі - Бостон
Матч регулярного сезону НБА між Мілуокі та Бостоном завершився перемогою "кельтів" з рахунком 113:107.
Під час гри стався епізод, який дуже не сподобався форварду Селтікс Джейлену Брауну.
Зірка Бакс Янніс Адетокумбо вдарив суперника ліктем в обличчя, за що отримав фол в атаці. Після цього "Грік Фрік" простягнув Брауну руку, щоб вибачитися. Коли Джейлен потягнувся, щоб дати "п'ять", Адетокумбо прибрав руку, провівши собі по голові.
"Янніс - це дитина. Я лише фокусуюся на тому, щоб допомогти своїй команді перемогти. І це саме те, що ми сьогодні зробили", - сказав після матчу Браун.
Адетокумбо в свою чергу заявив, що це був лише жарт з його боку.
"Очевидно, це жарт. Ми граємо в баскетбол, але в той же час ви повинні отримувати задоволення від гри. Я думаю, що він (Браун) неймовірний гравець. Він робить все можливе, щоб допомогти своїй команді виграти. Надзвичайно конкурентоспроможний гравець. Ми багато разів грали один проти одного.
Я думаю, що ми завжди жартуємо під час гри. Це те, що я роблю зі своїми дітьми. Я граюся з ними. "О, дай мені "п'ять". Оп, ти занадто повільний". Я щойно це зробив. Мені сподобалося. Було весело", - наводить слова Янніса The Athletic.
Мілуокі зазнав вже восьмої поразки в цьому сезоні, яка втримує команду Дока Ріверса на переостанньому місці Східної конференції за балансом перемог 2-8. У той же час Бостон йде другим, вигравши дев'ять матчів з одинадцяти.