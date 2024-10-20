Мемфіс підписав двосторонній контракт із найнижчим гравцем НБА
Юкі Кавамура
ESPN
Зірковий баскетболіст збірної Японії Юкі Кавамура підписав двосторонній контракт із Мемфісом.
Про це повідомив інсайдер Шемс Чаранія у соцмережі X.
Кавамура все ж отримав місце у складі Мемфісу, завершивши передсезонні матчі з показниками 3,4 очка і 4,2 передачі за 15,1 хвилини на паркеті
Зазначимо, що японець є найнижчий гравцем у НБА зі зростом 172 см.
Лідер команди Джа Морант також опублікував твіт у соцмережі Х з фотографією Юки і закрив можливість підписникам та іншим користувачам залишати коментарі.
Тим часом український баскетболіст Юти Святослав Михайлюк зіграв у передсезонному матчі НБА проти Портленда.
Зустріч завершилась поразкою "джазменів" з рахунком 86:124.