Лідер Денвера пропустить вирішальний матч проти Оклахоми

Форвард Денвера Аарон Гордон не зможе допомогти своїй команді у сьомому матчі чвертьфінальної серії плейоф НБА проти Оклахоми.

Про це повідомив журналіст Шеймс Чаранія.

У баскетболіста діагностували розтягнення підколінного сухожилля другого ступеня і його участь у матчі стала неможливою.

Denver's Aaron Gordon has a Grade 2 hamstring strain and needs several weeks to recover from the injury, sources tell ESPN. The Nuggets' playoff star has been searching for ways to play in today's Game 7 against Oklahoma City, but it is becoming physically improbable to do so. https://t.co/YG7ishR0A3 — Shams Charania (@ShamsCharania) May 18, 2025

Зірка Наггетс шукав різноманітні способи взяти участь у вирішальному протистоянні, але цього не станеться.

Гравець зазнав пошкодження у шостому матчі, який він не зміг дограти: Аарон схопився за ногу та залишив майданчик наприкінці четвертої чверті.

Гордон був рушійною силою Наггетс у цьому постсезоні. У поточному плейоф він набирає рекордні по кар'єрі 16,8 очка та 7,3 підбирання. Денвер виграв п'ять з п'яти матчів, у яких Аарон набирав 20+ очок.

Варто зазначити, що через травми Аарон Гордон взяв участь тільки у 51 матчі регулярного сезону. Він пропустив дві тривалі відрізки часу через розтягнення правої литки, яку баскетболіст до кінця так і не залікував.

Нагадаємо, що сьомий матч серії між Оклахомою та Денвером відбудеться завтра, 18 травня. На нашому сайті можна ознайомитися з розкладом та результатами всіх матчів плейоф НБА.

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