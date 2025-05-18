Лідер Денвера пропустить вирішальний матч проти Оклахоми
Форвард Денвера Аарон Гордон не зможе допомогти своїй команді у сьомому матчі чвертьфінальної серії плейоф НБА проти Оклахоми.
Про це повідомив журналіст Шеймс Чаранія.
У баскетболіста діагностували розтягнення підколінного сухожилля другого ступеня і його участь у матчі стала неможливою.
Зірка Наггетс шукав різноманітні способи взяти участь у вирішальному протистоянні, але цього не станеться.
Гравець зазнав пошкодження у шостому матчі, який він не зміг дограти: Аарон схопився за ногу та залишив майданчик наприкінці четвертої чверті.
Гордон був рушійною силою Наггетс у цьому постсезоні. У поточному плейоф він набирає рекордні по кар'єрі 16,8 очка та 7,3 підбирання. Денвер виграв п'ять з п'яти матчів, у яких Аарон набирав 20+ очок.
Варто зазначити, що через травми Аарон Гордон взяв участь тільки у 51 матчі регулярного сезону. Він пропустив дві тривалі відрізки часу через розтягнення правої литки, яку баскетболіст до кінця так і не залікував.
Нагадаємо, що сьомий матч серії між Оклахомою та Денвером відбудеться завтра, 18 травня. На нашому сайті можна ознайомитися з розкладом та результатами всіх матчів плейоф НБА.
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