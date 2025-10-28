Українська правда
Триразовий переможець конкурсу данків отримав свій перший повноцінний контракт в НБА

Олексій Погорелов — 28 жовтня 2025, 09:44
Триразовий переможець конкурсу данків отримав свій перший повноцінний контракт в НБА
Мак МакКланг
Getty Images

Триразовий переможець конкурсу з кидків зверху Мак МакКланг уперше у своїй кар'єрі підписав повноцінний контракт з клубом НБА.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Шемс Чаранія.

Індіана Пейсерс вирішили дати МакКлангу шанс закріпитися у лізі, підписавши із ним негарантований багаторічний контракт.

Фіналіст НБА 2025 року пішок на цей крок через травми захисників та вінгів. Для угоди з 26-річним баскетболістом Індіана відрахує Джеймса Вайзмена, колишнього другого піка драфту 2020 року.

Всю свою небагаторічну кар'єру в НБА Мак МакКланг провів на двосторонніх контрактах із Чикаго, Лейкерс, Філадельфією та Орландо. А в жовтні цього року він підписав ще одну угоду з Буллз, проте всього через 3 години його відрахували.

У своїх шести матчах в НБА Мак МакКланг проводив на паркеті у середньому 12,7 хвилини, за які набирав 5,5 очка, 2,3 підбирання та 2,2 передачі за реалізації кидків 42,9% з гри, 33,3% триочкових та 66,7% з лінії штрафних.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з результатами та оглядами матчів минулого ігрового дня НБА. Під час однієї з ігор зірка Юти Лаурі Маркканен встановив рекорд кар'єри, чим допоміг Джаз здобути перемогу.

Мак МакКланг

