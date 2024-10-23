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110 млн за 3 роки: Міннесота продовжила контракт із рекордсменом НБА

Руслан Травкін — 23 жовтня, 10:50
110 млн за 3 роки: Міннесота продовжила контракт із рекордсменом НБА
Руді Гобер
NBA

Топклуб НБА Міннесота Тімбервулвз домовилася про новий 3-річний контракт із французьким центровим Руді Гобером на 110 млн доларів.

Про це повідомив інсайдер Шемс Чаранія у соцмережі "Х" (Twitter).

За підсумками минулого сезону Гобер був визнаний найкращим гравцем захисного плану. Для нього це була четверта побідна нагорода за кар'єру. Стільки ж її вигравали Бен Воллес та Дікембе Мутомбо – це тріо є рекордсменом асоціації за перемогами у цій категорії.

За цей сезон Руді заробить 43 млн доларів, а новий контракт почне діяти з наступного чемпіонату.

Нагадаємо, у першому матчі сезону "вовки" на виїзді поступилися Лейкерс.

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