110 млн за 3 роки: Міннесота продовжила контракт із рекордсменом НБА

Топклуб НБА Міннесота Тімбервулвз домовилася про новий 3-річний контракт із французьким центровим Руді Гобером на 110 млн доларів.

Про це повідомив інсайдер Шемс Чаранія у соцмережі "Х" (Twitter).

За підсумками минулого сезону Гобер був визнаний найкращим гравцем захисного плану. Для нього це була четверта побідна нагорода за кар'єру. Стільки ж її вигравали Бен Воллес та Дікембе Мутомбо – це тріо є рекордсменом асоціації за перемогами у цій категорії.

За цей сезон Руді заробить 43 млн доларів, а новий контракт почне діяти з наступного чемпіонату.

Gobert is declining his $46.6M player option for 2025-26 and receiving a fresh multiyear extension through 2027-28 – also giving Minnesota significant flexibility next season opting out. Final season has a player option, sources said. https://t.co/elXhX9Tl0v — Shams Charania (@ShamsCharania) October 23, 2024

Нагадаємо, у першому матчі сезону "вовки" на виїзді поступилися Лейкерс.