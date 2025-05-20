Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Джерсі легендарного Джордана продали на аукціоні за понад 2 мільйони доларів

Володимир Максименко — 20 травня 2025, 09:17
Джерсі легендарного Джордана продали на аукціоні за понад 2 мільйони доларів
Getty Images

Ігрову майку легенди НБА та Чикаго Буллз Майкла Джордана реалізували на аукціоні Heritage Auctions за великі гроші.

Про це повідомляє ESPN.

Відповідну джерсі атакувального захисника було продано за 2 мільйони 623 тисячі доларів. Саме у цій формі баскетболіст зіграв 17 матчів сезону-1992/93 та був зображений на обкладинці журналу Sports Illustrated.

Найдорожчою річчю Джордана, яку було продано на аукціонах, залишається майка зразка 1998 року, у якій легенда НБА зіграв у фінальному поєдинку тієї кампанії. Її було реалізовано за 10,091 млн доларів у 2022 році.

Нагадаємо, Майкл Джордан дебютував у НБА в 1984 році у складі Чикаго Буллз, де грав до 1998 року з перервою на два сезони.

Остаточно Джордан завершив кар'єру у 2003 році, відігравши два роки за Вашингтон Візардз.

Раніше повідомлялось, що видатний баскетболіст стане спеціальним кореспондентом на матчах НБА з нового сезону.

Аукціон Майкл Джордан НБА

Аукціон

Ігрову форму Джордана з трипітного сезону-1992/93 продали на аукціоні
Шолом легендарного Сенни продали за майже мільйон доларів
Історія дня. Як ексдружина Трампа сплатила за зустріч із Кличком
"Скандальні джинси" Карлсена продали на аукціоні за солідну суму
Кепку легенди крикету на аукціоні продали за 245 тисяч фунтів

Останні новини