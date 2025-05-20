Джерсі легендарного Джордана продали на аукціоні за понад 2 мільйони доларів

Ігрову майку легенди НБА та Чикаго Буллз Майкла Джордана реалізували на аукціоні Heritage Auctions за великі гроші.

Про це повідомляє ESPN.

Відповідну джерсі атакувального захисника було продано за 2 мільйони 623 тисячі доларів. Саме у цій формі баскетболіст зіграв 17 матчів сезону-1992/93 та був зображений на обкладинці журналу Sports Illustrated.

Найдорожчою річчю Джордана, яку було продано на аукціонах, залишається майка зразка 1998 року, у якій легенда НБА зіграв у фінальному поєдинку тієї кампанії. Її було реалізовано за 10,091 млн доларів у 2022 році.

Нагадаємо, Майкл Джордан дебютував у НБА в 1984 році у складі Чикаго Буллз, де грав до 1998 року з перервою на два сезони.

Остаточно Джордан завершив кар'єру у 2003 році, відігравши два роки за Вашингтон Візардз.

Раніше повідомлялось, що видатний баскетболіст стане спеціальним кореспондентом на матчах НБА з нового сезону.