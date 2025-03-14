Головний скарб Драфту НБА-2025 залишив паркет в інвалідному візку

Прогнозований перший номер Драфту НБА 2025 року Купер Флегг зазнав серйозної травми під час матчу плейоф турніру ACC проти Джорджія Тек (78:70).

Про це повідомляє BasketNews.

Флегг травмувався за 02:46 до кінця другої чверті. 18-річний свінгмен вистрибнув за м'ячем, щоб виграти підбір. Приземляючись, баскетболіст підвернув лівий гомілкостоп, після чого він впав на паркет та одразу взявся за ногу.

Cooper Flagg was legitimately 5 ft off The ground and rolled his ankle he might be cooked for the rest of the ACC tournament even if Duke wins today pic.twitter.com/73nGxi2MhK — John (@iam_johnw) March 13, 2025

Купер зміг самостійно перебратися до лави запасних, після чого його забрали з майданчика на інвалідному візку для проходження медобстеження.

Cooper Flagg is in a wheelchair being taken to get examined. pic.twitter.com/qH1DCIOwCV — Bryan Fischer (@BryanDFischer) March 13, 2025

Після матчу головний тренер Дьюка Джон Шеєр заявив, що його підопічний може пропустити не тільки весь плейоф, а ще й Березневе шаленство. А тому це міг бути останній матч Флегга в NCAA.

Купер Флегг – претендент на звання кращого гравця року в NCAA та лідер Дьюка за кількістю очок, підбирань, передач і блок-шотів.

Нагадаємо, що український баскетболіст Максим Шульга був визнаний гравцем року в дивізіоні Atlantic-10, який його команда виграла.