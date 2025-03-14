Головний скарб Драфту НБА-2025 залишив паркет в інвалідному візку
Прогнозований перший номер Драфту НБА 2025 року Купер Флегг зазнав серйозної травми під час матчу плейоф турніру ACC проти Джорджія Тек (78:70).
Про це повідомляє BasketNews.
Флегг травмувався за 02:46 до кінця другої чверті. 18-річний свінгмен вистрибнув за м'ячем, щоб виграти підбір. Приземляючись, баскетболіст підвернув лівий гомілкостоп, після чого він впав на паркет та одразу взявся за ногу.
Купер зміг самостійно перебратися до лави запасних, після чого його забрали з майданчика на інвалідному візку для проходження медобстеження.
Після матчу головний тренер Дьюка Джон Шеєр заявив, що його підопічний може пропустити не тільки весь плейоф, а ще й Березневе шаленство. А тому це міг бути останній матч Флегга в NCAA.
Купер Флегг – претендент на звання кращого гравця року в NCAA та лідер Дьюка за кількістю очок, підбирань, передач і блок-шотів.
Нагадаємо, що український баскетболіст Максим Шульга був визнаний гравцем року в дивізіоні Atlantic-10, який його команда виграла.