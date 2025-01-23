Маямі відсторонив Батлера на два матчі

Маямі Хіт відсторонив форварда команди Джиммі Батлера від участі у наступних двох матчах.

Про це повідомляє пресслужба організації з Флориди.

"Ми відсторонили Джиммі Батлера від двох наступних матчів через постійну недотримку правил команди, недисциплінованість та шкоду всьому колективу, у тому числі через пропуск рейсу з Мілуокі", – йдеться у заяві Маямі.

Miami HEAT Statement on Jimmy Butler:



We have suspended Jimmy Butler for two games for continued pattern of disregard of team rules, insubordinate conduct and conduct detrimental to the team, including missing today’s team flight to Milwaukee. — Miami HEAT (@MiamiHEAT) January 23, 2025

Нагадаємо, що минулого тижня Батлер тільки повернувся після 7-матчевого відсторонення. Він встиг відіграти у трьох зустрічах.

У сезоні-2024/25 форвард зіграв 25 матчів, в яких в середньому набирає 17 очок та 5,2 підбирання.

Раніше Джиммі повідомив президенту Хіт, що хоче залишити команду.