Поставив чесність суддів під сумнів: НБА оштрафувала форварда Голден Стейт

Національна баскетбольна асоціація виписала Дреймонду Гріну черговий штраф – на цей раз форвард поставив під сумнів чесність арбітрів.

Про це повідомляє ESPN.

У третьому матчі плейоф чемпіонату проти Міннесоти, гравець отримав технічний фол, після чого камери зафіксували, як Грін зробив "недоречне зауваження щодо суддів та букмекерських котирувань на гру".

За свою поведінку Грін має сплатити 50 000 доларів. Зазначимо, що це не перший випадок, коли баскетболіст платить за свою думку про офіційних осіб матчу.

Загалом форвард у кар'єрі сплатив 992 000 доларів різноманітних штрафів, серед яких 185 тисяч – за коментарі на адресу арбітрів.

Зазначимо, що сьогодні відбувся п'ятий матч серії між Голден Стейт та Міннесотою, за підсумками якого Ворріорз залишили плейоф.