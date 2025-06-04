Один з клубів НБА провів ребрендінг, змінивши логотип та форму

Починаючи з сезону-2025/26 Орландо Меджик виступатимуть з новим логотипом.

Про це клуб повідомив на сайті НБА.

Франшиза з Флориди ухвалила рішення про помітний ребрендінг, який вплинув на логотип, форму та майданчик команди.

"Так як Орландо Меджик продовжують рухатися вперед, команда представила новий логотип і три нові форми під час спеціальної презентації в "Кіа Центрі".

Оскільки команда та бренд Меджик продовжують зростати, новий логотип з любов'ю звертається до історії клубу, знову повертаючи культовий та улюблений символ франшизи "зірку".

Логотип еволюціонує з кивком у бік ностальгії, демонструючи легендарний зіркоцентричний логотип, що відображає менталітет "дотягнутися до зірок", який відповідає чемпіонським ідеалам команди", – йдеться у заяві.