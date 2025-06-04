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Один з клубів НБА провів ребрендінг, змінивши логотип та форму

Олексій Погорелов — 4 червня 2025, 20:12
Новий логотип Орландо Меджик
Новий логотип Орландо Меджик
Орландо Меджик

Починаючи з сезону-2025/26 Орландо Меджик виступатимуть з новим логотипом.

Про це клуб повідомив на сайті НБА.

Франшиза з Флориди ухвалила рішення про помітний ребрендінг, який вплинув на логотип, форму та майданчик команди.

"Так як Орландо Меджик продовжують рухатися вперед, команда представила новий логотип і три нові форми під час спеціальної презентації в "Кіа Центрі".

Оскільки команда та бренд Меджик продовжують зростати, новий логотип з любов'ю звертається до історії клубу, знову повертаючи культовий та улюблений символ франшизи "зірку".

Логотип еволюціонує з кивком у бік ностальгії, демонструючи легендарний зіркоцентричний логотип, що відображає менталітет "дотягнутися до зірок", який відповідає чемпіонським ідеалам команди", – йдеться у заяві.

Орландо Меджик
Орландо Меджик
Орландо Меджик
Орландо Меджик
Орландо Меджик

Нагадаємо, що Орландо закінчив минулий регулярний сезон на сьомому місці. Через турнір плей-ін підопічні Джамала Мослі вийшли у плейоф, де в п'яти матчах першого раунду вилетіли від Бостона.

Раніше стало відомо, що Фінікс Санз визначився із тим, хто керуватиме командою в наступній кампанії.

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