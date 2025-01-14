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Лейкерс вивели з обігу номер Купера

Володимир Максименко — 14 січня 2025, 11:03
Лейкерс вивели з обігу номер Купера
Майл Купер
Лос-Анджелес Лейкерс

Лос-Анджелес Лейкерс вивели з обігу ігровий номер свого колишнього легкого форварда Майкла Купера.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Урочиста церемонія відбулась в перерві матчу проти Сан-Антоніо, який каліфорнійська команда програла (102:126).

Купер провів у Лейкерс майже всю професійну кар'єру, відігравши один сезон у римському Віртусі.

Форвард чотири рази ставав чемпіоном НБА, тричі потрапляв до збірної всіх зірок захисту НБА, а також отримував приз Джея Волтера Кеннеді.

Раніше Лейкерс вивели з обігу ігровий номер Газоля.

Лос-Анджелес Лейкерс НБА

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