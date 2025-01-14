Лейкерс вивели з обігу номер Купера
Майл Купер
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес Лейкерс вивели з обігу ігровий номер свого колишнього легкого форварда Майкла Купера.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Урочиста церемонія відбулась в перерві матчу проти Сан-Антоніо, який каліфорнійська команда програла (102:126).
Купер провів у Лейкерс майже всю професійну кар'єру, відігравши один сезон у римському Віртусі.
Форвард чотири рази ставав чемпіоном НБА, тричі потрапляв до збірної всіх зірок захисту НБА, а також отримував приз Джея Волтера Кеннеді.
Раніше Лейкерс вивели з обігу ігровий номер Газоля.