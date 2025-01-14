Лейкерс вивели з обігу номер Купера

Лос-Анджелес Лейкерс вивели з обігу ігровий номер свого колишнього легкого форварда Майкла Купера.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Урочиста церемонія відбулась в перерві матчу проти Сан-Антоніо, який каліфорнійська команда програла (102:126).

Michael Cooper: Los Angeles born, raised, and immortalized. Welcome to the rafters, Coop. pic.twitter.com/Pc8BJuSpW9 — Los Angeles Lakers (@Lakers) January 14, 2025

Купер провів у Лейкерс майже всю професійну кар'єру, відігравши один сезон у римському Віртусі.

Форвард чотири рази ставав чемпіоном НБА, тричі потрапляв до збірної всіх зірок захисту НБА, а також отримував приз Джея Волтера Кеннеді.

Раніше Лейкерс вивели з обігу ігровий номер Газоля.