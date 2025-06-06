Це не рецепт перемоги, – лідер Індіани прокоментував сенсаційну перемогу над Оклахомою

Зірковий розігруючий Індіани Тайріз Халібертон висловився про перемогу команди над Оклахомою в першому матчі фінальної серії НБА.

Слова баскетболіста наводить ESPN.

"Наша команда ніколи не думає, що гру вже завершено. Чесно кажучи, ніколи. У нас дуже стійкий колектив, який ніколи не здаватиметься, доки на табло не буде 0.0.

Втім, це не рецепт перемоги. Нам потрібно краще грати в обороні та на підбираннях. Але прямо зараз це не має такого великого значення, як під час регулярного чемпіонату. Головне – перемогти", – розповів Халібертон.