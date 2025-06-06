Це не рецепт перемоги, – лідер Індіани прокоментував сенсаційну перемогу над Оклахомою
Зірковий розігруючий Індіани Тайріз Халібертон висловився про перемогу команди над Оклахомою в першому матчі фінальної серії НБА.
Слова баскетболіста наводить ESPN.
"Наша команда ніколи не думає, що гру вже завершено. Чесно кажучи, ніколи. У нас дуже стійкий колектив, який ніколи не здаватиметься, доки на табло не буде 0.0.
Втім, це не рецепт перемоги. Нам потрібно краще грати в обороні та на підбираннях. Але прямо зараз це не має такого великого значення, як під час регулярного чемпіонату. Головне – перемогти", – розповів Халібертон.
Зазначимо, що в матчі проти Оклахоми, Тайріз закинув переможний кидок за 0,3 секунди до завершення поєдинку.
Наступна зустріч серії відбудеться 9 червня о 03:00 за київським часом.
Напередодні інший клуб НБА провів ребрендінг, змінивши емблему та форму.