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Лейкерс націлилися на зіркового бігмена Юти Михайлюка

Руслан Травкін — 28 жовтня, 19:50
Лейкерс націлилися на зіркового бігмена Юти Михайлюка
Вокер Кесслер
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Лос-Анджелес Лейкерс збираються посилити ростер центровим Юти Вокером Кесслером.

Про це пише Yardbraker.

"Озерні" хочуть посилити передню лінію, тому бажають виміняти бігмена. Очікується, що Юта запросить за Кесслера щонайменше 2 піка першого раунду.

23-річний Кесслер був обраний на драфті-2022 під №22. Він встиг відіграти в НБА 140 матчів. Його показники: 8,7 очка + 8,0 підбирання + 2,4 блок-шота за 23 хвилини на паркеті.

Нагадаємо, за Юту виступає українець Святослав Михайлюк. Джаз розпочали сезон із двох поразок.

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Лос-Анджелес Лейкерс

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