Грати з ним – відстій, – ексодноклубник ЛеБрона зробив несподіване зізнання

Чемпіон НБА 2016 року у складі Клівленд Кавальєрс Іман Шамперт розповів про складне життя в ролі одноклубника ЛеБрона Джеймса.

Слова 35-річного баскетболіста наводить BasketNews.

Шамперт зізнався, що йому було важко грати за одну команду з "Королем" через відповідальність, яка лягала на нього під час кожного виходу на паркет.

"Якщо розглядати це в контексті, то так, це дійсно відстій. Існує безглузда кількість тиску, який приходить з тим, що ви граєте з ним в одній команді. Тому що ви повинні бути налаштовані на перемогу кожного разу, коли ви граєте в його команді. Від нього завжди очікують, що він буде на вершині", – сказав Шамперт.

Іман Шамперт був рольовим гравцем того чемпіонського Клівленда, набираючи в середньому 5,8 очка, 3,8 підбирання та 1,7 передачі за гру.

Раніше стало відомо, що вирішив робити ЛеБрон Джеймс з його майбутнім у складі Лос-Анджелес Лейкерс.

Нагадаємо, що зірковий розігруючий Деміан Ліллард погодився на повернення до Портленда.