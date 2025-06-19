Поліція заарештувала колишню зірку НБА за домашнє насильство

Колишній захисник НБА Ерік Бледсо був заарештований за звинуваченням у домашньому насильстві.

Про це повідомляє TMZ.

У Лос-Анджелесі офіцери взяли Бледсо під варту близько 2:30 ночі за місцевим часом після розслідування повідомлення про інцидент домашнього насильства.

Розслідування поліцейських привело їх на заправку, де вони знайшли 35-річного баскетболіста і жінку з "синцями та набряками на обличчі".

Жінка сказала їм, що Бледсо вдарив її. Після того, як Бледсо відмовився давати свідчення, вони одягли на нього наручники і кинули за ґрати.

Тюремні записи показують, що Ерік був затриманий за звинуваченням у домашньому насильстві, проте його випустили під заставу в розмірі 50 000 доларів.

Варто зазначити, що це не перший конфлікт Бледсо із законом. У 2022 році його заарештували за звинуваченням у домашньому насильстві, хоча згодом справу було закрито через "непослідовні свідчення" ймовірної жертви.

Ерік Бледсо провів 12 сезонів у НБА. Він був обраний під загальним 18-м піком на драфті 2010 року командою Оклахома-Сіті Тандер, яка одразу ж відправила його в Лос-Анджелес Кліпперс.

Окрім "вітрильників" Бледсо також виступав за Фінікс, Мілуокі та Новий Орлеан, після якого він ненадовго повернувся в Кліпперс. Потім його обміняли в Портленд, за який гравець не провів жодного матчу, оскільки він був відрахований.

За цей час Ерік Бледсо відіграв 756 поєдинків, у яких набирав у середньому 13,7 очка, 3,9 підбирання та 4,7 передачі. Останні три роки баскетболіст виступав у Китаї.

Раніше стало відомо, що Х'юстон Рокетс погодили продовження контракту зі скандальним тренером.