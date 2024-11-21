Втеча від негативу: ЛеБрон оголосив про відпочинок від соціальних мереж
ЛеБрон Джеймс
НБА
Зірковий форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс вирішив відпочити від соціальних мереж.
Про це повідомляє сайт НБА.
Джеймс попередив своїх підписників, опублікувавши тимчасове прощання у Х та Instagram.
"Король" почав прощання з репосту допису Річа Клеймана, багаторічного менеджера Кевіна Дюранта.
"Ми всі можемо визнати, що спорт – це остання частина суспільства, яка універсально об'єднує людей. То чому ж висвітлення не може робити те саме? Це лише приманка для кліків, коли ви це говорите. Коли платформа настільки велика, ви можете змінити ситуацію і дозволити нам усім втекти від негативу в реальному житті. Я, наприклад, вважаю, що все це марна трата часу".
Заява ЛеБрона пролунала наступного дня після того, як він сказав, що "всі в Інтернеті постійно називали мене брехуном".
Це сталося через те, що 39-річний баскетболіст заявив, що дивився матчі за участі Далтона Кнехта в NCAA минулого року – задовго до того, як Лейкерс задрафтували його.
"І на цьому все, я ще побачусь з усіма вами! Виходжу з соціальних мереж на деякий час. Бережіть себе", – написав Джеймс.
Лейкерс займають третє місце на Заході, вигравши 10 з 14 матчів цього сезону. Наступним суперником "озерників" стане Орландо. Ця гра відбудеться в ніч на 22 листопада.