Втеча від негативу: ЛеБрон оголосив про відпочинок від соціальних мереж

Зірковий форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс вирішив відпочити від соціальних мереж.

Про це повідомляє сайт НБА.

Джеймс попередив своїх підписників, опублікувавши тимчасове прощання у Х та Instagram.

"Король" почав прощання з репосту допису Річа Клеймана, багаторічного менеджера Кевіна Дюранта.

"Ми всі можемо визнати, що спорт – це остання частина суспільства, яка універсально об'єднує людей. То чому ж висвітлення не може робити те саме? Це лише приманка для кліків, коли ви це говорите. Коли платформа настільки велика, ви можете змінити ситуацію і дозволити нам усім втекти від негативу в реальному житті. Я, наприклад, вважаю, що все це марна трата часу".

Заява ЛеБрона пролунала наступного дня після того, як він сказав, що "всі в Інтернеті постійно називали мене брехуном".

Це сталося через те, що 39-річний баскетболіст заявив, що дивився матчі за участі Далтона Кнехта в NCAA минулого року – задовго до того, як Лейкерс задрафтували його.

"І на цьому все, я ще побачусь з усіма вами! Виходжу з соціальних мереж на деякий час. Бережіть себе", – написав Джеймс.

And with that said I’ll holla at y’all! Getting off social media for the time being. Y’all take care ✌🏾👑 — LeBron James (@KingJames) November 20, 2024