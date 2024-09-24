Колишній гравець БК Київ очолить збірну Литви
Рімас Куртінайтіс
BasketNews_lt
Новим головним тренером збірної Литви з баскетболу стане колишній гравець БК Київ Рімас Куртінайтіс.
Про це повідомив президент Федерації баскетболу Литви Міндаугас Бальчюнас, якого цитує BasketNews.lt.
У збірній 64-річний спеціаліст змінить Казіса Максвітіса, який працював там з 2022 року та не вивів команду на Олімпійські ігри.
Куртінайтіс зараз тренує азербайджанський Сабах, тож поєднуватиме роботу в збірній і клубі.
У 2001-2002 роках Рімас Куртінайтіс грав в Україні у складі БК Київ.
Раніше повідомлялося, що Колишній український баскетболіст Віталій Потапенко увійшов до тренерського штабу Детройта, який працюватиме в сезоні-2024/2025.
Українець працюватиме на посаді помічника головного тренера Джея Бі Бікерстаффа.