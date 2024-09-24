Колишній гравець БК Київ очолить збірну Литви

Новим головним тренером збірної Литви з баскетболу стане колишній гравець БК Київ Рімас Куртінайтіс.

Про це повідомив президент Федерації баскетболу Литви Міндаугас Бальчюнас, якого цитує BasketNews.lt.

У збірній 64-річний спеціаліст змінить Казіса Максвітіса, який працював там з 2022 року та не вивів команду на Олімпійські ігри.

Куртінайтіс зараз тренує азербайджанський Сабах, тож поєднуватиме роботу в збірній і клубі.

У 2001-2002 роках Рімас Куртінайтіс грав в Україні у складі БК Київ.

Раніше повідомлялося, що Колишній український баскетболіст Віталій Потапенко увійшов до тренерського штабу Детройта, який працюватиме в сезоні-2024/2025.

Українець працюватиме на посаді помічника головного тренера Джея Бі Бікерстаффа.