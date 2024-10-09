Президент Дніпра прокоментував невдалий старт у Кубку Європи ФІБА

Президент Дніпра Валерій Кондратьєв заявив, що клуб об'єктивно не міг нав'язати боротьбу Анвілу, який в сезоні-2022/23 виграв Кубок Європи.

Поразку в 1-му турі групового етапу Кубку Європи ФІБА він прокоментував на своїй сторінці в Facebook.

"Перша гра не на нашу користь. Хлопці старалися, боролися і, звичайно, хвилювалися. Але об'єктивно нав'язати боротьбу команді, яка в сезоні 22/23 виграла Кубок Європи і має в своєму складі шість хороших легіонерів, ми поки не можемо і тому багато причин.



Одне зрозуміло – нам є над чим працювати і команда отримує необхідний досвід. Ідемо далі, нас ніколи не зламати. Дякую всім, хто вболівав за команду. Дякую ЗСУ за можливість грати у найшвидшу гру з м'ячем", – написав Кондратьєв.