Жеребкування Кубку України відбудеться 1 листопада

Жеребкування першого етапу Кубку України серед чоловічих команд відбудеться 1 листопада, початок о 13:30.

Про це інформує пресслужба ФБУ.

В Кубку України цього сезону візьмуть участь 8 клубів Суперліги та 4 команд із Вищої ліги чемпіонату України, які підтвердили свою участь у змаганнях (Харківські Соколи, Ніко-Баскет, ДіДіБао та Селф Мейд).

Відповідно до формату Кубку України шляхом сліпого жеребкування будуть визначені три господарі першого етапу змагань, де пройдуть матчі 1/8 та 1/4. Пари першого етапу будуть визначені також шляхом сліпого жеребкування.

Перший етап Кубку України пройде з 25 листопада до 1 грудня.

До Фіналу чотирьох Кубку України вийдуть три переможця першого етапу змагань, а також краща з команд, що програє у чвертьфіналі (lucky loser). Пари 1/2 фіналу будуть визначені шляхом жеребкування.

Фінал чотирьох Кубку України заплановано провести навесні 2025 року. Місце проведення буде визначено пізніше.

Чинним володарем Кубку України є Дніпро, який у фіналі в минулому сезоні переміг Прометей 65:64.