Атланта переграла Нью-Йорк, Голден Стейт вилетів від Х'юстону з Кубку НБА

У ніч на 12 грудня відбулось два матчі Кубка НБА.

Результативність Янга, Джонсона та Гантера принесли Нью-Йорку перемогу над Атлантою та вихід у півфінал турніру.

Кубок НБА - результати матчів ідуть до заліку регулярного сезону

12 грудня

Нью-Йорк - Атланта 109:100 (28:22, 26:25, 18:34, 28:27)

У паралельному матчі Х'юстон у дуже напруженому матчі видряпав перемогу над Голден Стейт.

Х'юстон - Голден Стейт 91:90 (20:18, 24:19, 24:32, 23:21)

Таким чином, визначились всі півфіналісти турніру. Х'юстон та Голден Стейт приєднались до Оклахоми та Баксу, які здобули свої перемоги напередодні.