Досвідчений український центровий продовжить кар'єру в екзотичному чемпіонаті

Досвідчений український центровий В’ячеслав Кравцов продовжить карʼєру в складі команди Борнео Хорнбіллз з чемпіонату Індонезії.

Про це повідомила Федерація баскетболу України.

Нова команда українця наразі посідає 7 місце в першому дивізіоні. Попереднім клубом 37-річного українця був Аль-Курайн з Кувейту, за який Кравцов виступав навесні 2024 року.

Борнео стане першим клубом для українського центрового в поточному сезоні 2024/25. За свою професійну карʼєру Кравцов виступав в Україні, НБА, Китаї, Росії, Іспанії, Туреччині, Японії та на Тайвані.

В’ячеслав є рекордсменом за кількістю зіграних матчів за збірну України, а також найкращим скорером та ребаундером в історії національної команди.

Раніше повідомлялося, що капітан Дніпра Станіслав Тимофеєнко першим в історії Суперліги реалізував 1000 штрафних кидків.